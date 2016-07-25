Ильхам Алиев поздравил президентов Мальдивской Республики и Либерии

Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное послание президенту Мальдивской Республики Абдулле Ямину Абдулу Гайюму.
Как сообщает Report, в письме говорится:
"Уважаемый господин президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Мальдивской Республики - Дня независимости.
В столь радостный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружескому мальдивскому народу - мира и прогресса".
Глава государства также направил поздравительное письмо президенту Республики Либерия госпоже Элен Джонсон-Серлиф.
В поздравительном письме говорится:
"Уважаемая госпожа президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Вашей страны – Днем независимости.
В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, Вашему дружественному народу - мира и прогресса".
News DepartmentАвтор новости
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