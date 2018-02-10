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    Президент Азербайджана поздравил президента Ирана с Днем победы исламской революции

    Ильхам Алиев: уровень межгосударственных отношений наглядно отражает волю наших народов

    Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Ирана Хасану Рухани в связи национальным праздником, который отмечается в Исламской Республике Иран -  Днем победы исламской революции. 

    В поздравлении говорится: "От себя лично и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником Исламской Республики Иран – Днем победы исламской революции.

    Высокий уровень межгосударственных отношений наглядно отражает волю наших народов, которые исторически жили в условиях дружбы и добрососедства. Убежден, что взаимными усилиями мы и впредь будем вносить вклад в успешное продолжение нашего сотрудничества как в двустороннем порядке, так и в рамках региональных проектов". 

    Глава азербайджанского государства пожелал в этот знаменательный день президенту Ирана "крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному и братскому народу Ирана – постоянного мира и благосостояния". 

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