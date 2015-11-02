​Президент Азербайджана поздравил премьер-министра Турции Ахмета Давутоглу

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ 2 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил премьер-министру Турецкой Республики Ахмету Давутоглу.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

Глава государства поздравил премьер-министра Ахмета Давутоглу с победой возглавляемой им Партии справедливости и развития на парламентских выборах.

Выразив признательность за внимание и поздравления, премьер-министр Турецкой Республики в свою очередь передал президенту Ильхаму Алиеву поздравления в связи с убедительной победой на парламентских выборах правящей партии "Ени Азербайджан".