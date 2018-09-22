Президент Азербайджана поздравил короля Саудовской Аравии

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Служителю Двух Благородных Святынь, Королю Саудовской Аравии Салману ибн Абдул-Азизу Аль Сауду.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Ваше величество,

Мой дорогой Брат,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ по случаю национального праздника Саудовской Аравии – Дня провозглашения Королевства.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а братскому народу Саудовской Аравии – постоянного мира и благосостояния".