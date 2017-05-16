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    Президент Азербайджана поздравил короля Норвегии

    Поздравительное письмо направлено по случаю национального праздника страны – Дня Конституции

    Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королю Норвегии Его величеству Харальду V.

    Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

    "Ваше величество,

    Рад от своего имени и от имени народа Азербайджана передать Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника страны – Дня Конституции.

    В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а дружественному народу Норвегии – постоянного мира и благосостояния". 

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