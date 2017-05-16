Президент Азербайджана поздравил короля Норвегии

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королю Норвегии Его величеству Харальду V.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Ваше величество,

Рад от своего имени и от имени народа Азербайджана передать Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника страны – Дня Конституции.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а дружественному народу Норвегии – постоянного мира и благосостояния".