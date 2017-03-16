Президент Азербайджана поздравил ирландского коллегу

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Ирландии Майклу Хиггинсу.
Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:
"Уважаемый господин президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Ирландии – Днем Святого Патрика.
В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Ирландии – постоянного благополучия и процветания".
News DepartmentАвтор новости
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