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    Президент Азербайджана поздравил ирландского коллегу

    Поздравление адресовано по случаю национального праздника Ирландии – Дня Святого Патрика

    Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Ирландии Майклу Хиггинсу.

    Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

    "Уважаемый господин президент,

    От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Ирландии – Днем Святого Патрика.

    В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Ирландии – постоянного благополучия и процветания".

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