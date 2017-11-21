Президент Азербайджана поздравил главу Ливана

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Ливанской Республики Мишелю Ауну.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемый господин президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджану сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Ливанской Республики – Днем независимости.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Ливана – мира и прогресса".