 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Президент Азербайджана поздравил главу государства Мьянма

    Письмо адресовано по случаю национального праздника Мьянмы - Дня независимости

    Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Союз Мьянма Его превосходительству господину Тхин Чжо.

    Как сообщает Report, в письме говорится:

    "Уважаемый господин Президент,

    От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Республики Союз Мьянма - Днем независимости, желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Мьянмы - мира и благополучия".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi