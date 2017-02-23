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    Президент Азербайджана поздравил главу государства Эстонии

    Письмо направлено по случаю национального праздника Эстонской Республики – Дня независимости

    Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Эстонской Республики Керсти Кальюлайд.

    Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

    "Уважаемая госпожа президент,

    От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и всему Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника Эстонской Республики – Дня независимости.

    В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Эстонии – постоянного благополучия и процветания".

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