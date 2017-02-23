Президент Азербайджана поздравил главу государства Эстонии

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Эстонской Республики Керсти Кальюлайд.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемая госпожа президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и всему Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника Эстонской Республики – Дня независимости.

В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Эстонии – постоянного благополучия и процветания".