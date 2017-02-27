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    Президент Азербайджана поздравил главу Доминиканской Республики

    Ильхам Алиев направил президенту Доминиканской Республики Данило Медина поздравительное письмо по случаю национального праздника – Дня независимости

    Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Доминиканской Республики Данило Медине.

    Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

    "Уважаемый господин президент,

    От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником Доминиканской Республики – Днем независимости.

    В этот знаменательный день передаю Вам и Вашему дружественному народу свои наилучшие пожелания".

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