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    Президент Азербайджана поздравил короля Камбоджи

    Президент Азербайджана направил поздравительное письмо королю Нородому Сиамони

    Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королю Камбоджи Нородому Сиамони.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в письме главы Азербайджанского государства говорится:

    "Ваше величество,

    От своего имени и от имени азербайджанского народа сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Королевства Камбоджа – Днем независимости.

    Надеюсь, что мы будем продолжать совместные усилия по расширению сотрудничества между нашими странами.

    В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и успехов в делах, дружественному народу Камбоджи – мира и процветания". 

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