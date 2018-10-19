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    Президент Азербайджана отправился с рабочим визитом в Турцию

    Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ 19 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Турецкую Республику для участия в церемонии открытия нефтеперерабатывающего завода Star в городе Измир.

    Как сообщает Report, в измирском аэропорту имени Аднана Мендереса, где развевались государственные флаги двух стран, главу государства встретили высокопоставленные официальные лица.

    В честь президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.

    Глава государства поприветствовал турецких солдат.

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