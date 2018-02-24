Президент Азербайджана отправил поздравительное письмо эмиру и председателю Кабинета Министров Кувейта

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана в связи с национальным праздником Кувейта отправил поздравительное письмо эмиру Кувейта Его величеству шейху Сабаху аль-Ахмеду аль-Джаберу ас-Сабаху и Председателю Кабинета Министров Государства Кувейт Его высочеству шейху Джабиру аль-Мубареку аль-Хамаду ас-Сабаху.

Как передает Report, глава государтсва пожелал дружескому народу Кувейта мира и процветания.

«Рад от своего имени и от имени народа Азербайджана передать Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника Государства Кувейт.

Верю, что развитие и расширение отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Кувейтом и впредь будут служить интересам наших народов.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а дружественному народу Кувейта – постоянного благополучия и процветания»,- говорится в письме.