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    Президент Азербайджана отбыл с визитом в Пакистан

    Главу нашего государства встречали высокопоставленные официальные лица Пакистана

    Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 28 февраля прибыл с визитом в Исламскую Республику Пакистан для участия в 13-м Саммите Организации экономического сотрудничества.

    Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджанской Республики.

    В Международном аэропорту имени Беназир Бхутто города Исламабад в честь президента Азербайджанской Республики был выстроен почетный караул.

    Главу нашего государства встречали высокопоставленные официальные лица Пакистана.

    Затем был дан пушечный залп, прозвучали государственные гимны Азербайджана и Пакистана.

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