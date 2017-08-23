Президент Азербайджана направил украинскому коллеге поздравительное письмо

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Украины Петру Порошенко.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемый господин президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Украины – Днем независимости.

Традиционные дружественные связи и взаимовыгодное сотрудничество между Азербайджаном и Украиной являются прочным фундаментом для развития наших межгосударственных отношений. Верю, что эти отношения и впредь будут развиваться и укрепляться в интересах наших народов.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Украины – благополучия и процветания".