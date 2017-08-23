Президент Азербайджана направил украинскому коллеге поздравительное письмо

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Украины Петру Порошенко.
Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:
"Уважаемый господин президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Украины – Днем независимости.
Традиционные дружественные связи и взаимовыгодное сотрудничество между Азербайджаном и Украиной являются прочным фундаментом для развития наших межгосударственных отношений. Верю, что эти отношения и впредь будут развиваться и укрепляться в интересах наших народов.
В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Украины – благополучия и процветания".
News DepartmentАвтор новости
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