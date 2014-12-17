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    ​Президент Азербайджана направил поздравительное письмо эмиру Катара

    Передаю Вам и всему Вашему народу свои самые искренние поздравления по случаю Национального дня Государства Катар

    Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо эмиру Государства Катар, Его величеству шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани.

    Как сообщает Report, в письме говорится: "От своего имени и от имени азербайджанского народа передаю Вам и всему Вашему народу свои самые искренние поздравления по случаю Национального дня Государства Катар.

    Уверен, что развитие азербайджано-катарской дружбы и сотрудничества будет и впредь служить интересам наших народов. В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и успехов в делах, братскому народу Катара – постоянного мира и процветания".

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