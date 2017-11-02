Президент Азербайджана направил поздравительное письмо премьер-министру Японии

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо премьер-министру Японии Синдзо Абэ.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин премьер-министр,

Сердечно поздравляю Вас с переизбранием на должность премьер-министра Японии.

Нынешний уровень развития азербайджано-японских отношений вызывает удовлетворение. Надеюсь, что мы и впредь продолжим наши усилия на пути дальнейшего укрепления дружественных связей, расширения взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами и народами.

Передаю Вам свои наилучшие пожелания, желаю крепкого здоровья, счастья, постоянных успехов в Вашей деятельности на благо дружественного народа Японии".