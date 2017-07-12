Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Монтенегро Филипу Вуяновичу.
Как сообщает Report, в письме говорится:
"Уважаемый господин президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником Монтенегро.
Верю, что шаги, предпринимаемые на пути дальнейшего укрепления и развития дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Монтенегро, и впредь будут служить интересам наших стран и народов.
В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Монтенегро – благополучия и процветания".
News DepartmentАвтор новости
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