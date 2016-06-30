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    ​Президент Азербайджана направил поздравительное письмо генерал-губернатору Канады

    От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником страны – Днем Канады

    Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное послание генерал-губернатору Канады Дэвиду Джонстону.

    Как сообщает Report, в письме говорится:

    "Уважаемый господин генерал-губернатор,

    От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником страны – Днем Канады.

    В этот знаменательный день передаю Вам самые добрые пожелания, желаю дружественному народу Канады – постоянного процветания и благополучия".

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