Президент Азербайджана направил Королю бельгийцев поздравительное письмо

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Королю бельгийцев Его величеству Филиппу.
Как сообщает Report, в письме говорится:
"Ваше величество,
От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице всех бельгийцев с национальным праздником Королевства Бельгии – Днем присяги Короля.
В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а дружественному народу Бельгии – постоянного благополучия и процветания".
News DepartmentАвтор новости
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