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    Президент Азербайджана направил Королю бельгийцев поздравительное письмо

    Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Королю бельгийцев Его величеству Филиппу по случаю национального праздника© President.az

    Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Королю бельгийцев Его величеству Филиппу.

    Как сообщает Report, в письме говорится:

    "Ваше величество,

    От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице всех бельгийцев с национальным праздником Королевства Бельгии – Днем присяги Короля.

    В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а дружественному народу Бельгии – постоянного благополучия и процветания".

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