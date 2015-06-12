Президент Азербайджана направил поздравительное письмо королеве Великобритании и Северной Ирландии

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королеве Великобритании и Северной Ирландии Елизавете II.
Как отмечает Report, в поздравительном письме говорится:
"Ваше величество,
От себя лично и от имени народа Азербайджана рад передать Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии – Дня Вашего рождения.
В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а дружественному народу Соединенного Королевства – постоянного мира и благополучия".
News DepartmentАвтор новости
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