Президент Азербайджана направил поздравительное письмо королеве Великобритании и Северной Ирландии

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королеве Великобритании и Северной Ирландии Елизавете II.

Как отмечает Report, в поздравительном письме говорится:

"Ваше величество,

От себя лично и от имени народа Азербайджана рад передать Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии – Дня Вашего рождения.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а дружественному народу Соединенного Королевства – постоянного мира и благополучия".