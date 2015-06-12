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    Президент Азербайджана направил поздравительное письмо королеве Великобритании и Северной Ирландии

    В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а дружественному народу Соединенного Королевства – постоянного мира и благополучия

    Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королеве Великобритании и Северной Ирландии Елизавете II. 

    Как отмечает Report, в поздравительном письме говорится: 

    "Ваше величество,

    От себя лично и от имени народа Азербайджана рад передать Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии – Дня Вашего рождения.

    В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а дружественному народу Соединенного Королевства – постоянного мира и благополучия".

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