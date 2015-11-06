Президент Азербайджана: Мы доказали, что являемся надежными партнерами

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ 5 ноября в Тбилиси от имени президента Грузии Георгия Маргвелашвили был дан официальный прием в честь президента Азербайджана Ильхама Алиева. Как сообщает Report, главы государств выступили на приеме.

Выступая президент Георгий Маргвелашвили отметил, что этот визит олицетворяет очередной шаг, направленный на углубление стратегического сотрудничества, партнерства между Грузией и Азербайджаном.

Президент Георгий Маргвелашвили заявил, что народы Грузии и Азербайджана имеют общую историю, а главное – уникальные дружественные связи, налаженные на протяжении истории и отражающие прочную основу наших отношений. Глава Грузинского государства сказал:

"Эти прочные дружественные отношения стали важной поддержкой бывшим руководителям Азербайджана и Грузии – господину Гейдару Алиеву и господину Эдуарду Шеварднадзе в реализации очень значимых для регионального сотрудничества стратегических проектов. Эти усилия придали геополитическое значение нашим странам и региону в целом. С начала осуществления этой важной инициативы, можно сказать, проходит двадцать лет. За этот период мы благодаря крепкой дружбе и тесному сотрудничеству смогли дать достойный ответ многочисленным вызовам.

Президент Грузии подчеркнул, что грузинский народ всегда с одобрением вспоминает братскую помощь, оказанную азербайджанским народом и государством в сложные для страны моменты. Затем Георгий Маргвелашвили, вспомнив свой первый визит в Баку в качестве Президента, сказал:

" Господин Президент, я никогда не забуду наполненного духом дружбы щедрого гостеприимства, оказанного Вами и азербайджанским народом. Благодарю Вас за доброе отношение, которое мы всегда чувствуем в ходе наших теплых встреч и обсуждений.

В настоящее время мы являемся свидетелями еще большего развития современного Азербайджана. Роль Президента Ильхама Алиева в этом процессе перестройки важна и значима. Это еще раз подтвердили успешно прошедшие последние парламентские выборы. Пользуясь случаем, хочу поздравить господина Президента и азербайджанский народ с этим важным шагом на пути дальнейшего развития и процветания дружественной страны. Уверен, что под руководством Ильхама Алиева Азербайджан добьется еще более внушительных успехов.

Уважаемый господин Президент, хочу заверить Вас в том, что Грузия всегда будет рядом с дружественным Азербайджаном. Наше стратегическое сотрудничество остается неизменным".

Президент Георгий Маргвелашвили отметил, что Грузия придает важное значение созданию еще больших возможностей для транспортировки энергетических ресурсов и продукции Азербайджана в Европу. Подчеркнув, что Грузия, стараясь воспользоваться договоренностью с Европейским Союзом о свободной торговле как общим достижением, заинтересована в том, чтобы азербайджанские инвесторы и бизнесмены использовали эти возможности, он сказал:

"Господин Президент, уверен, что Ваш нынешний визит в Грузию создаст новые возможности для дальнейшего развития сотрудничества между нашими государствами в политической, экономической, энергетической, торговой, транспортной, образовательной и гуманитарной сферах. Это придаст новый импульс дальнейшему углублению партнерства между Грузией и Азербайджаном".

В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил: "Очень рад вновь посетить Вашу прекрасную страну. Наши страны и народы на протяжении многих веков жили в условиях дружбы и добрососедства. После обретения независимости мы успешно продолжаем эти отношения, являясь стратегическими партнерами. Активный политический диалог между Азербайджаном и Грузией сопровождается регулярными взаимными визитами. Мне приятно вспомнить Ваш официальный визит в Азербайджан в феврале минувшего года, а также наши встречи во время моего визита в Грузию для участия в трехстороннем саммите Азербайджан-Грузия-Турция в мае того же года, проведенный нами обмен мнениями. Считаю, что визиты на высоком уровне полезны для обсуждения и решения вопросов, стоящих на повестке дня.

Мы и сегодня рассмотрели многие аспекты нашего двустороннего и многостороннего сотрудничества. Уверен, что проведенные встречи и обсуждения, а также подписанная Совместная декларация внесут вклад в развитие и расширение нашего сотрудничества. Наше успешное сотрудничество в политической, экономической, энергетической, транспортной, инвестиционной, гуманитарной и других сферах имеет прекрасные результаты. Однако считаю, что есть большой потенциал для дальнейшего расширения наших экономических связей, увеличения торгового оборота.

Азербайджан является одним из основных торговых партнеров Грузии и основых инвесторов в этой стране. Азербайджанские компании входят в число компаний, выплачивающих самые большие налоги в бюджет Грузии. Совместно реализуемые нами крупномасштабные энергетические, транспортные проекты - Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум, Южный газовый коридор, Баку-Тбилиси-Карс повышают значение наших стран не только в регионе, но и во всем мире. Эти проекты не только служат развитию региона, но и являются важным вкладом в восстановление исторического Шелкового пути. Азербайджан вместе со своими партнерами играет важную роль в обеспечении потребностей Европы в энергоносителях. Мы уже доказали, что являемся надежными партнерами, а обеспечение непрерывной, устойчивой и безопасной деятельности созданной нашими усилиями нефтегазовой и транспортной инфраструктуры имеет важное значение для всех сторон".

По словам президента Азербайджана, отношения между странами успешно продолжаются и в гуманитарной сфере. Проживающие в Грузии азербайджанцы и живущие в Азербайджане грузины играют роль моста в развитии связей в этой области. С этой точки зрения обеспечение их активного участия в общественно-политической жизни страны, гражданами которой они являются, имеет очень важное значение для дальнейшего укрепления дружбы и сотрудничества между нашими народами и странами.

"Наши страны также тесно сотрудничают в рамках ООН, ОБСЕ, Совета Европы, Организации Черноморского экономического сотрудничества, ГУАМ и других организаций. Продолжение нашего опирающегося на взаимную поддержку многостороннего сотрудничества в международных и региональных организациях представляет особое значение.

Как известно, самым большим источником угрозы для развития региона являются неразрешенные конфликты. Азербайджан уже более 20 лет подвергся военной агрессии со стороны Армении, в результате которой оккупированы 20 процентов наших территорий – Нагорный Карабах, являющийся нашей исторической землей, и прилегающие к нему 7 районов, на этих территориях проведена политика этнической чистки, более миллиона человек оказались в положении беженцев и вынужденных переселенцев. Международные организации выразили свою позицию в связи с конфликтом. Имеются 4 резолюции Совета Безопасности ООН, связанные с безоговорочным и незамедлительным выводом армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана, соответствующие решения и резолюции ОБСЕ, Парламентской Ассамблеи Совета Европы, Организации Исламского Сотрудничества, Движения неприсоединения и других международных организаций. Однако агрессивная Армения игнорирует нормы международного права, не соблюдает решения международных организаций. Наша решительная позиция заключается в том, что конфликт должен быть урегулирован только в рамках территориальной целостности Азербайджана, в соответствии с нормами международного права", - заявил президент Ильхам Алиев.