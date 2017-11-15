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    Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял министра внутренних дел Молдовы

    Информацию распространила пресс-служба президента Азербайджанской Республики© President.az

    Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ 15 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра внутренних дел Молдовы Александра Жиздана.

    Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджанской Республики.

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