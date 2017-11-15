Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял министра внутренних дел Молдовы

15 ноября, 2017 11:43

© President.az Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ 15 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра внутренних дел Молдовы Александра Жиздана. Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджанской Республики.