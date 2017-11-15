Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял министра внутренних дел Молдовы

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ 15 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра внутренних дел Молдовы Александра Жиздана.
Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджанской Республики.
Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ 15 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра внутренних дел Молдовы Александра Жиздана.
Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджанской Республики.
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