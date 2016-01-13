Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял генерального директора Совета национальной безопасности США по Европе

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял генерального директора Совета национальной безопасности США по Европе Чарльза Купчана.

Как сообщает Report, на встрече говорилось о развитии азербайджано-американских двусторонних отношений в различных направлениях, было выражено удовлетворение налаживанием партнерских отношений между двумя странами во многих областях. Было отмечено значение дальнейшего расширения при поддержке США обладающего богатой историей сотрудничества в энергетической отрасли. Были затронуты вопросы борьбы с международным терроризмом, сотрудничества в области безопасности, подчеркнуто значение успешной деятельности азербайджанских военнослужащих в составе миротворческой миссии в Афганистане, состоялся обмен мнениями об идущих в нашей стране демократических процессах и их перспективах.

В ходе беседы также обсуждались вопросы, связанные с региональной ситуацией, урегулированием армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта.

На встрече было проанализировано нынешнее состояние двусторонних отношений, отмечена важность дальнейшего укрепления сотрудничества.