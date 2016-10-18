Президент: В Азербайджане нет потенциальных угроз, связанных с распространением радикального исламизма

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане не существует потенциальных рисков и угроз, связанных с распространением радикального исламизма. Как сообщает Report, об этом заявил в интервью Sputnik президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"У нас внутри страны угроз в этом плане нет. Наше общество консолидировано вокруг национальной идеи. Она заключается в приоритете наших ценностей, в продвижении мультикультурализма. Кстати, этот год объявлен в Азербайджане годом мультикультурализма. Наше общество объединено идеей восстановления территориальной целостности Азербайджана, а также укрепления нашей независимости и решения всех экономических и социальных вопросов. Поэтому нет здесь ниш для радикалов: ни экономической, ни социальной – нет этой базы", — заявил президент Ильхам Алиев.

По словам президента, главная задача, которая стоит сегодня перед его государством — "обезопасить себя от негативного внешнего влияния, в том числе в плане религиозного экстремизма".

"Наше общество глубоко привязано к своим корням: и национальным, и духовным, и религиозным. Мы чтим наши святыни и очень бережно относимся к этому. Но одновременно общество – светское, современное. И, я думаю, пример светского мусульманского современного государства в лице Азербайджана еще не достаточно изучен, он мог бы быть хорошим примером для многих стран. Поэтому главная задача для нас в плане борьбы с радикализмом – это обезопасить себя от внешних физических и информационных угроз, которые существуют", — указал И. Алиев.