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Президент Азербайджана: Франция с 2020 года по сей день занимает деструктивную позицию

Президент Азербайджана: Франция с 2020 года по сей день занимает деструктивную позицию Президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечает деструктивную и провокационную роль руководства Франции по отношению к Азербайджану с 2020 года по сей день.
Внешняя политика
11 октября 2023 г. 16:25
Президент Азербайджана: Франция с 2020 года по сей день занимает деструктивную позицию

С 2020 года по сей день руководство Франции занимает деструктивную и провокационную позицию по отношению к Азербайджану.

Как сообщает Report, об этом сказал 11 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая участников 53-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ.

"Многочисленные обвинения, безосновательные угрозы и шантаж в адрес Азербайджана никакого эффекта не возымели. Недавнее заявление президента Франции о том, что у Азербайджана есть проблемы с международным правом, могут вызвать только смех, так как Азербайджан международное право не нарушал. Мы воевали на своей территории, мы подавили сепаратизм, мы соблюдали все гуманитарные нормы, все Женевские конвенции. А международное право на протяжении 30 лет нарушала протеже Франции и сегодня главный союзник – Армения, оккупировав территорию другого государства", - сказал Ильхам Алиев.

"И как говорится, надо видеть в своем глазу бревно, прежде чем соломинку в глазу чужого человека. Полтора миллиона алжирцев были уничтожены французским режимом, только потому что они были алжирцами и были мусульманами. Это геноцид. Не говоря уже о кровавых преступлениях Франции в Африке, в других частях Африки и по миру. И то, что сегодня Франция сохраняет еще колонии – это уму непостижимо", - подчеркнул президент.

Он отметил, что Азербайджан как председатель Движения неприсоединения неоднократно поднимал этот вопрос. "И эта страна, которая имеет кровавое колониальное прошлое, от которого даже сегодня некоторые страны Африки, как бы ни пытались, не могут избавиться, она нас обвиняет в нарушении международного права. Это абсурд", - сказал Ильхам Алиев.

Он отметил, что Азербайджан готов принять посреднические усилия по нормализации отношений с Арменией лишь в случае, если эта политика не носит односторонний характер и не предвзята. "Но, когда со стороны Франции мы видим грубое попрание всех дипломатических норм, заявления, граничащие с оскорблениями, грязные инсинуации, провокации и ложь, с одной стороны, а с другой стороны, попытки оказывать посреднические услуги, то это не вписывается ни в какие логические рамки. Нам такие посредники не нужны. Это первое. И второе. Если кто-то хочет заниматься посредничеством, то это не должно носить характер PR-акции, а должно на самом деле быть нацелено на результат", - отметил Ильхам Алиев.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev: Recent statement by French President that Azerbaijan has problems with international law can only cause laughter
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan lideri: "Fransa Prezidentinin verdiyi bəyanat yalnız gülüş doğura bilər"

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