Президент Азербайджана: ЧМ-2018 - главное спортивное событие мира

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ ЧМ-2018 - это главное спортивное событие мира.

Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

Президент И.Алиев поздравил Путина с Днем России, отмечавшимся 12 июня, и с успешным завершением подготовки к чемпионату мира.

"Уверен, что сам чемпионат будет успешным, все гости будут довольны", - отметил президент Азербайджана.