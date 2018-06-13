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    Президент Азербайджана: ЧМ-2018 - главное спортивное событие мира

    Уверен, что сам чемпионат будет успешным

    Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ ЧМ-2018 - это главное спортивное событие мира. 

    Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.  

    Президент И.Алиев поздравил Путина с Днем России, отмечавшимся 12 июня, и с успешным завершением подготовки к чемпионату мира.

    "Уверен, что сам чемпионат будет успешным, все гости будут довольны", - отметил президент Азербайджана.

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