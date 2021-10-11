О нас
Report Georgia
Аудио новости

Президент: Азербайджан выдвинул ряд инициатив по консолидации глобальных усилий в борьбе с пандемией

Президент: Азербайджан выдвинул ряд инициатив по консолидации глобальных усилий в борьбе с пандемией Азербайджан проводит в полной мере независимую внутреннюю и внешнюю политику и эффективно нейтрализует все попытки вмешательства в свои внутренние дела.
Внешняя политика
11 октября 2021 г. 12:06
Президент: Азербайджан выдвинул ряд инициатив по консолидации глобальных усилий в борьбе с пандемией
Ильхам Алиев
0 : 00
0 : 00

Азербайджан проводит в полной мере независимую внутреннюю и внешнюю политику и эффективно нейтрализует все попытки вмешательства в свои внутренние дела.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в видеоформате на стартовавшем сегодня в Белграде юбилейном форуме, посвященном 60-летию Движения неприсоединения.

"На XVIII саммите Движения Неприсоединения, состоявшемся в Баку в 2019 году, я подчеркнул, что Азербайджан будет выстраивать приоритеты своего председательства на основе Бандунгских принципов и решительной защиты справедливости и международного права”, - отметил глава государства.

По его словам, поскольку в начале 2020 года мир был поражен пандемией COVID-19, "Азербайджан ответственно взял на себя роль председателя в Движении неприсоединения и предпринял серьезные усилия для обеспечения адекватного и своевременного реагирования Движения на вызовы, вызванные пандемией".

"Азербайджан выдвинул ряд инициатив по консолидации глобальных усилий в борьбе с пандемией", - заявил президент Ильхам Алиев.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке President: Azerbaijan put forward number of initiatives to consolidate global efforts against pandemic
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Azərbaycan pandemiya ilə mübarizədə qlobal səylərlə bağlı bir sıra təşəbbüslər irəli sürüb"

Самое читаемое

Жена Саакашвили: Сделаю все возможное, чтобы освободить Михаила
Жена Саакашвили: Сделаю все возможное, чтобы освободить Михаила
5 октября 2021 г. 10:32
Пользователи сообщили, что WhatsApp начал возвращаться к работе
Пользователи сообщили, что WhatsApp начал возвращаться к работе
5 октября 2021 г. 03:16
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии после реконструкции Бакинского зоопарка
ФотоИльхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии после реконструкции Бакинского зоопарка
7 октября 2021 г. 21:16
В Баку несколько школ перешли на 6-дневный учебный график
В Баку несколько школ перешли на 6-дневный учебный график
8 октября 2021 г. 17:29
Генсек Рады азербайджанцев: В Украине много азербайджанцев, которыми заслуженно гордятся оба народа
ФотоГенсек Рады азербайджанцев: В Украине много азербайджанцев, которыми заслуженно гордятся оба народа
4 октября 2021 г. 18:29
Число погибших при обрушении дома в Батуми возросло до девяти человек
Число погибших при обрушении дома в Батуми возросло до девяти человек
9 октября 2021 г. 17:45
Гражданские самолеты Армении смогут использовать воздушное пространство Азербайджана
Гражданские самолеты Армении смогут использовать воздушное пространство Азербайджана
6 октября 2021 г. 12:58
AZAL начал использовать воздушное пространство над Арменией
AZAL начал использовать воздушное пространство над Арменией
6 октября 2021 г. 09:28
Израильский эксперт: Иран раздражает независимый внешнеполитический курс Азербайджана
Израильский эксперт: Иран раздражает независимый внешнеполитический курс Азербайджана
8 октября 2021 г. 11:58
В Азербайджане закрыт офис представителя Верховного лидера Ирана
В Азербайджане закрыт офис представителя Верховного лидера Ирана
5 октября 2021 г. 15:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi