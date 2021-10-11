Президент: Азербайджан выдвинул ряд инициатив по консолидации глобальных усилий в борьбе с пандемией

Азербайджан проводит в полной мере независимую внутреннюю и внешнюю политику и эффективно нейтрализует все попытки вмешательства в свои внутренние дела.

Азербайджан проводит в полной мере независимую внутреннюю и внешнюю политику и эффективно нейтрализует все попытки вмешательства в свои внутренние дела.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в видеоформате на стартовавшем сегодня в Белграде юбилейном форуме, посвященном 60-летию Движения неприсоединения.

"На XVIII саммите Движения Неприсоединения, состоявшемся в Баку в 2019 году, я подчеркнул, что Азербайджан будет выстраивать приоритеты своего председательства на основе Бандунгских принципов и решительной защиты справедливости и международного права”, - отметил глава государства.

По его словам, поскольку в начале 2020 года мир был поражен пандемией COVID-19, "Азербайджан ответственно взял на себя роль председателя в Движении неприсоединения и предпринял серьезные усилия для обеспечения адекватного и своевременного реагирования Движения на вызовы, вызванные пандемией".

"Азербайджан выдвинул ряд инициатив по консолидации глобальных усилий в борьбе с пандемией", - заявил президент Ильхам Алиев.