Президент: Азербайджан всегда находится рядом с Турцией

"Азербайджанский народ и государство с первых минут самым решительным образом осудили эту вероломную попытку государственного переворота, продемонстрировав тем самым свою однозначную позицию".

"Азербайджанский народ и государство с первых минут самым решительным образом осудили эту вероломную попытку государственного переворота, продемонстрировав тем самым свою однозначную позицию".

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев написал в письме, адресованном президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

"Как Турция поддерживает Азербайджан во всех вопросах, так и Азербайджан всегда находится рядом с Турцией", - говорится в тексте письма.

Напомним, в ночь с 15 на 16 июля 2016 в Турции была предпринята попытка государственного переворота. Группа военных попыталась силой захватить власть в стране. Но им это не удалось – откликнувшись на призыв президента Эрдогана, тысячи людей вышли на улицы поддержать действующее руководство.