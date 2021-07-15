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Президент: Азербайджан всегда находится рядом с Турцией

Президент: Азербайджан всегда находится рядом с Турцией "Азербайджанский народ и государство с первых минут самым решительным образом осудили эту вероломную попытку государственного переворота, продемонстрировав тем самым свою однозначную позицию".
Внешняя политика
15 июля 2021 г. 14:00
Президент: Азербайджан всегда находится рядом с Турцией

"Азербайджанский народ и государство с первых минут самым решительным образом осудили эту вероломную попытку государственного переворота, продемонстрировав тем самым свою однозначную позицию".

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев написал в письме, адресованном президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

"Как Турция поддерживает Азербайджан во всех вопросах, так и Азербайджан всегда находится рядом с Турцией", - говорится в тексте письма.

Напомним, в ночь с 15 на 16 июля 2016 в Турции была предпринята попытка государственного переворота. Группа военных попыталась силой захватить власть в стране. Но им это не удалось – откликнувшись на призыв президента Эрдогана, тысячи людей вышли на улицы поддержать действующее руководство.

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Версия на английском языке President: Azerbaijan has always stood by Turkey
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Azərbaycan hər zaman Türkiyənin yanındadır"

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