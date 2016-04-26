​Президент Азербайджана: Мы гордимся своей историей, своими достижениями

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ "Азербайджан веками был местом, где встречались религии и цивилизации".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии открытия VII Глобального форума Альянса цивилизаций ООН в Баку.

Президент поприветствовал участников форума, отметив, что это большая честь для Азербайджана принять такой форум. "Мы считаем это за знак оценки наших действий и достижений", - отметил президент.

Он подчеркнул, что в форуме принимают участие представители из более 140 стран мира.

"Азербайджан веками был местом, где встречались религии и цивилизации. Здесь религии, культуры жили в мире", - заявил президент.

Он подчеркнул традиции толерантности, сложившиеся в стране.

"Толерантность и мультикультурализм были представлены тут. Тогда не было еще понятия мультикультурализма , но тут была сама идея. Это одно из наших больших достижений. Мы гордимся своей историей, своими достижениями", - заявил президент Алиев.

Он напомнил, что исторически одна из старейших церквей, албанская, также располагалась на территории Азербайджана: "И сегодня в стране идет реконструкция и ремонт церквей, синагог, это наша политика и стиль жизни".