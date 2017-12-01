Президент: Азербайджан расценивает "Сердце Азии" - Стамбульский процесс как ценный механизм сотрудничества и диалога - ДОПОЛНЕНО

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ "Азербайджан расценивает "Сердце Азии" - Стамбульский процесс как ценный механизм сотрудничества и диалога, что несет мир, стабилизацию, стабильность и экономическое развитие Афганистана".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на церемонии открытия VII Министерской конференции "Безопасность и сотрудничество во имя сердца сильной Азии" в рамках проекта "Сердце Азии" - Стамбульский процесс в Баку.

Он отметил, что со времени присоединения к процессу в 2012 году Азербайджан постоянно участвует в этой многосторонней платформе.

"Уважение и соблюдение норм международного права, в которых основное место занимает суверенитет, территориальная целостность и нерушимость международно признанных границ, и не вмешательство во внутренние отношения является краеугольным камнем в вопросе обеспечения региональной и международной безопасности, и обеспечении стабильности. Эти принципы лежат в основе наших отношений и сотрудничества в рамках Стамбульского процесса. И это ещё раз находит отражение в министерских декларациях", - заявил президент.

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"Мы поддерживаем восстановление экономики Афганистана, боремся вместе с проявлениями терроризма, экстремизма и сепаратизма в Афганистане", - заявил президент Ильхам Алиев.

Президент напомнил, что Азербайджан оказывает поддержку Афганистану в сфере проведения тренингов для представителей правоохранительных органов. Наряду с этим ASAN Xidmet реализует проект в Афганистане по улучшению предоставления госуслуг.

"Мы поддерживаем региональную торгово экономическую интеграцию Афганистана и реализацию различных транспортных проектов", - добавил президент Ильхам Алиев, отметив, что Лапис Лазурис - это важный транспортный проект, связывающий Афганистан с Европой.

"Необходимо использовать географическое расположение Афганистана для его развития", - подчеркнул президент Азербайджана.