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Президент: Азербайджан привержен мирной повестке дня с целью нормализации отношений с Арменией

Президент: Азербайджан привержен мирной повестке дня с целью нормализации отношений с Арменией Азербайджан привержен мирной повестке дня с целью нормализации отношений с Арменией и как инициатор мирного договора между двумя странами поддерживает его подписание.
Внешняя политика
13 июля 2023 г. 12:45
Президент: Азербайджан привержен мирной повестке дня с целью нормализации отношений с Арменией

Азербайджан привержен мирной повестке дня с целью нормализации отношений с Арменией и как инициатор мирного договора между двумя странами поддерживает его подписание.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в ходе телефонного разговора с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

Глава государства сказал, что постоянная поддержка Энтони Блинкена и правительства США в продвижении мирной повестки дня между двумя странами высоко ценится, сообщил, что в ближайшие дни состоится очередная встреча на высшем уровне с армянской стороной.

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Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev: Azərbaycan Ermənistanla münasibətlərin normallaşdırılması məqsədi daşıyan sülh gündəliyinə sadiqdir

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