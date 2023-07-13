Президент: Азербайджан привержен мирной повестке дня с целью нормализации отношений с Арменией

Азербайджан привержен мирной повестке дня с целью нормализации отношений с Арменией и как инициатор мирного договора между двумя странами поддерживает его подписание.

Азербайджан привержен мирной повестке дня с целью нормализации отношений с Арменией и как инициатор мирного договора между двумя странами поддерживает его подписание.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в ходе телефонного разговора с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

Глава государства сказал, что постоянная поддержка Энтони Блинкена и правительства США в продвижении мирной повестки дня между двумя странами высоко ценится, сообщил, что в ближайшие дни состоится очередная встреча на высшем уровне с армянской стороной.