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    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026

    Президент: Азербайджан придает большое значение постоянному расширению отношений с Кореей

    Внешняя политика
    • 03 октября, 2026
    • 11:15
    Президент: Азербайджан придает большое значение постоянному расширению отношений с Кореей

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Корея Ли Чжэ Мёну.

    Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

    "Уважаемый господин Президент,

    От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Республики Корея.

    Отношения между Азербайджаном и Кореей основаны на дружбе, взаимном уважении и эффективном сотрудничестве. Мы придаем большое значение постоянному расширению отношений с Кореей.

    Убежден, что совместными усилиями мы добьемся дальнейшего укрепления азербайджано-корейских традиционно дружественных отношений, взаимовыгодного сотрудничества в интересах двух народов.

    В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в Вашей высшей государственной деятельности, дружественной Республике Корея – постоянного мира, благополучия и процветания".

    Ильхам Алиев Ли Чжэ Мён Азербайджано-корейские отношения
    Prezident: Koreya ilə münasibətlərimizin daim genişlənməsinə böyük əhəmiyyət veririk
    President: Azerbaijan attaches great importance to steady expansion of relations with Korea
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