Президент: Азербайджан придает большое значение постоянному расширению отношений с Кореей
- 03 октября, 2026
- 11:15
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Корея Ли Чжэ Мёну.
Как сообщает Report, в тексте письма говорится:
"Уважаемый господин Президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Республики Корея.
Отношения между Азербайджаном и Кореей основаны на дружбе, взаимном уважении и эффективном сотрудничестве. Мы придаем большое значение постоянному расширению отношений с Кореей.
Убежден, что совместными усилиями мы добьемся дальнейшего укрепления азербайджано-корейских традиционно дружественных отношений, взаимовыгодного сотрудничества в интересах двух народов.
В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в Вашей высшей государственной деятельности, дружественной Республике Корея – постоянного мира, благополучия и процветания".