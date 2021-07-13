Президент: Азербайджан оказал помощь более 30 странам в борьбе с пандемией

Азербайджан предоставил гуманитарную и финансовую помощь более чем 30 странам, включая страны-члены Движения неприсоединения, чтобы поддержать их борьбу с пандемией COVID-19.

Азербайджан предоставил гуманитарную и финансовую помощь более чем 30 странам, включая страны-члены Движения неприсоединения, чтобы поддержать их борьбу с пандемией COVID-19.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в видеообращении на промежуточной конференции министров иностранных дел Движения неприсоединения.

Также президент отметил, что Азербайджан добровольно предоставил ВОЗ 10 млн долларов на борьбу с пандемией, половина из этих средств предназначена странам ДН.

"Перед глобальным кризисом в сфере здравоохранения вакцинный национализм вызывает беспокойство. Некоторые страны заказали больше вакцин, чем им требуется. До сих пор более 82 процентов доз вакцин было приобретено богатыми странами , лишь 0,9 % вакцин приходится на страны с низким доходом", - заявил президент.