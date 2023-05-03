О нас

Президент: Армяне упустят шанс, если будут затягивать переговорный процесс

Президент: Армяне упустят шанс, если будут затягивать переговорный процесс Армяне могут затягивать процесс, использовать переговорный формат, который был запущен, не для того, чтобы прийти к соглашению, а чтобы затянуть процесс до бесконечности, ожидая чего-то, ожидая чуда, ожидая изменений. Я думаю, что они упустят возможность,
Внешняя политика
3 мая 2023 г. 14:36
Президент: Армяне упустят шанс, если будут затягивать переговорный процесс

Армяне могут затягивать процесс, использовать переговорный формат, который был запущен, не для того, чтобы прийти к соглашению, а чтобы затянуть процесс до бесконечности, ожидая чего-то, ожидая чуда, ожидая изменений. Я думаю, что они упустят возможность, потому что почти тридцать лет оккупации не дали им никаких преимуществ. Наоборот, они оказались отрезанными от регионального развития.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев 3 мая на проходящей в Шуше четвертой международной конференции на тему "Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему", посвященной 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Глава государства подчеркнул, что Армения потеряла шанс стать действительно независимой страной.

"Не формально, а фактически независимой. И сейчас они ищут себе нового хозяина или хозяев. Но недавняя история должна преподать им урок. Поэтому мы надеемся, что они это поймут", - добавил президент.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Президент Азербайджана: Если Армения не желает мира, то мира не будет
Президент Азербайджана: Если Армения не желает мира, то мира не будет
3 мая 2023 г. 14:32
Президент: Гейдар Алиев всегда был человеком, защищающим интересы азербайджанского народа
Президент: Гейдар Алиев всегда был человеком, защищающим интересы азербайджанского народа
3 мая 2023 г. 13:37
Президент: Самой большой мечтой Гейдара Алиева было увидеть Шушу свободной, и мы осуществили его мечту
Президент: Самой большой мечтой Гейдара Алиева было увидеть Шушу свободной, и мы осуществили его мечту
3 мая 2023 г. 13:03
Глава МИД Турции: Установка в Армении памятника Немесис недопустима
Глава МИД Турции: Установка в Армении памятника "Немесис" недопустима
3 мая 2023 г. 12:11
Президент и первая леди заложили фундаменты новых жилых кварталов в городе Агдам
ФотоПрезидент и первая леди заложили фундаменты новых жилых кварталов в городе Агдам
2 мая 2023 г. 20:21
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента Агдамского центра мугама
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента Агдамского центра мугама
2 мая 2023 г. 20:10
Президент заложил фундамент Агдамского центра цифрового управления и Учебно-тренингового комплекса
ФотоПрезидент заложил фундамент Агдамского центра цифрового управления и Учебно-тренингового комплекса
2 мая 2023 г. 20:03
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Агдамский район
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Агдамский район
2 мая 2023 г. 16:41
Президент Ильхам Алиев принял председателя правления Акционерного общества Узбекистана Узавтосаноат
Президент Ильхам Алиев принял председателя правления Акционерного общества Узбекистана "Узавтосаноат"
1 мая 2023 г. 14:23
Азербайджанские тяжелоатлеты примут участие на чемпионате Африки
Азербайджанские тяжелоатлеты примут участие на чемпионате Африки
1 мая 2023 г. 12:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi