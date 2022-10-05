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Президент: Армения установила более миллиона мин в период оккупации

Президент: Армения установила более миллиона мин в период оккупации Армения установила более миллиона мин в период оккупации. Эта политика террора в отношении Азербайджана и азербайджанцев продолжается.
Внешняя политика
5 октября 2022 г. 11:29
Президент: Армения установила более миллиона мин в период оккупации

Армения установила более миллиона мин в период оккупации. Эта политика террора в отношении Азербайджана и азербайджанцев продолжается.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на открытии первого национального градостроительного форума в Агдаме.

Глава государства подчеркнул, что Азербайджан сталкивается с вызовом по возвращению вынужденных переселенцев в свои дома в связи с минами.

"С момента окончания войны более 250 азербайджанцев погибли или были серьезно ранены в результате взрыва мин. К сожалению, их число растет каждую неделю. Только на прошлой неделе двое были убиты, и трое серьезно ранены. Армения установила более миллиона мин в период оккупации. Эта политика террора в отношении Азербайджана и азербайджанцев продолжается", - заявил глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: “Ermənistan işğal dövründə bir milyondan çox mina basdırıb”
Версия на английском языке President: Armenians planted more than one million mines during occupation

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