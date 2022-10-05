Президент: Армения установила более миллиона мин в период оккупации

Армения установила более миллиона мин в период оккупации. Эта политика террора в отношении Азербайджана и азербайджанцев продолжается.

Армения установила более миллиона мин в период оккупации. Эта политика террора в отношении Азербайджана и азербайджанцев продолжается.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на открытии первого национального градостроительного форума в Агдаме.

Глава государства подчеркнул, что Азербайджан сталкивается с вызовом по возвращению вынужденных переселенцев в свои дома в связи с минами.

"С момента окончания войны более 250 азербайджанцев погибли или были серьезно ранены в результате взрыва мин. К сожалению, их число растет каждую неделю. Только на прошлой неделе двое были убиты, и трое серьезно ранены. Армения установила более миллиона мин в период оккупации. Эта политика террора в отношении Азербайджана и азербайджанцев продолжается", - заявил глава государства.