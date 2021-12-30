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Пресс-секретарь Эрдогана предупредил армянское лобби во Франции и США

Пресс-секретарь Эрдогана предупредил армянское лобби во Франции и США Нормализация отношений с Арменией позволит упростить взаимосвязь армян, проживающих в Турции, с этой страной. Но на этой стадии армянское лобби, особенно во Франции и США, должно действовать ответственно.
Внешняя политика
30 декабря 2021 г. 15:50
Пресс-секретарь Эрдогана предупредил армянское лобби во Франции и США

Нормализация отношений с Арменией позволит упростить взаимосвязь армян, проживающих в Турции, с этой страной. Но на этой стадии армянское лобби, особенно во Франции и США, должно действовать ответственно.

Как сообщает Report, об этом сказал пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Калын.

«После этого утверждать, что события 1915 года были «геноцидом» и преподносить это в жесткой форме никому не пойдет на пользу. На Южном Кавказе открыта новая страница, началась новая эпоха. Диаспора должна учитывать эти реалии. Если это произойдет, то на Южном Кавказе начнется эра мира и стабильности», - отметил И.Калын.

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Версия на английском языке Erdogan's spokesman warns Armenian lobby in France, US
Версия на азербайджанском языке Ərdoğanın sözçüsü Fransa və ABŞ-dakı erməni lobbisinə xəbərdarlıq edib

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