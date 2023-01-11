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Премьер-министр Пакистана поблагодарил Азербайджан

Премьер-министр Пакистана поблагодарил Азербайджан Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф поблагодарил Азербайджан.
Внешняя политика
11 января 2023 г. 23:17
Премьер-министр Пакистана поблагодарил Азербайджан

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф поблагодарил Азербайджан.

Как сообщает Report, об этом премьер-министр написал в своем Twitter-аккаунте.

"Я благодарен Президенту Ильхаму Алиеву за постоянную поддержку со стороны Азербайджана пострадавшим от наводнения в Пакистане. Такие добрые жесты не только поднимают моральный дух пострадавших от наводнения людей, но и восстанавливают нашу веру в человечность", - отметил Шариф.

Напомним, что с 2010 года в поддержку ликвидации последствий наводнений, произошедших в разные годы в этой стране, до сих пор Азербайджаном было выделено около 7 миллионов долларов США. В августе 2022 года наша страна оказала Пакистану финансовую помощь в размере 2 миллионов долларов США в поддержку ликвидации разрушений, вызванных недавними наводнениями, считающимися самым тяжелым стихийным бедствием в истории Пакистана.

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