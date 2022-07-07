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Премьер-министр Пакистана направил письмо Али Асадову

Премьер-министр Пакистана направил письмо Али Асадову Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф ответил на поздравительное письмо премьер-министра Азербайджана Али Асадова по случаю 30-летия установления азербайджано-пакистанских дипломатических отношений.
Внешняя политика
7 июля 2022 г. 09:47
Премьер-министр Пакистана направил письмо Али Асадову

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф ответил на поздравительное письмо премьер-министра Азербайджана Али Асадова по случаю 30-летия установления азербайджано-пакистанских дипломатических отношений.

Об этом Report сообщили в Кабинете министров.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф с удовлетворением отметил, что с ростом сотрудничества в сфере безопасности, в политической и экономической сферах, братские отношения между двумя странами переросли в прочное и многоплановое партнерство.

Было подчеркнуто, что Пакистан всегда поддерживал Азербайджан в вопросе Карабаха.

Также отмечено, что Пакистан полон решимости углубить и расширить сотрудничество с Азербайджаном в интересах обоих народов.

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Версия на английском языке Pakistani PM sends letter to Azerbaijani counterpart 
Версия на азербайджанском языке Pakistanın Baş naziri Əli Əsədova məktub ünvanlayıb

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