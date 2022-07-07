Премьер-министр Пакистана направил письмо Али Асадову

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф ответил на поздравительное письмо премьер-министра Азербайджана Али Асадова по случаю 30-летия установления азербайджано-пакистанских дипломатических отношений.
Об этом Report сообщили в Кабинете министров.
Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф с удовлетворением отметил, что с ростом сотрудничества в сфере безопасности, в политической и экономической сферах, братские отношения между двумя странами переросли в прочное и многоплановое партнерство.
Было подчеркнуто, что Пакистан всегда поддерживал Азербайджан в вопросе Карабаха.
Также отмечено, что Пакистан полон решимости углубить и расширить сотрудничество с Азербайджаном в интересах обоих народов.