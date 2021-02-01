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Премьер-министр Грузии: Нам необходимо быть осторожными в отношениях с Азербайджаном

Премьер-министр Грузии: Нам необходимо быть осторожными в отношениях с Азербайджаном "Политизировать вопрос Давида Гареджи (Кешикчидаг – ред.) недопустимо".
Внешняя политика
1 февраля 2021 г. 16:27
Премьер-министр Грузии: Нам необходимо быть осторожными в отношениях с Азербайджаном

"Политизировать вопрос Давида Гареджи (Кешикчидаг – ред.) недопустимо".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил журналистам премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

По его словам, политизация вопроса крайне рискованна для Грузии: "Нам всем следует быть ответственными. Мы должны избегать политизации вопроса. Нам необходимо быть осторожными в отношении будущего комплекса и в наших отношениях с нашим стратегическим партнером Азербайджаном. Каждый должен понимать, что это чувствительный вопрос".

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Версия на английском языке Georgian PM: "We must be careful in our relations with Azerbaijan"
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın baş naziri: “Azərbaycanla münasibətlərimizdə ehtiyatlı olmalıyıq”

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