Премьер-министр Грузии: Нам необходимо быть осторожными в отношениях с Азербайджаном

"Политизировать вопрос Давида Гареджи (Кешикчидаг – ред.) недопустимо".

"Политизировать вопрос Давида Гареджи (Кешикчидаг – ред.) недопустимо".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил журналистам премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

По его словам, политизация вопроса крайне рискованна для Грузии: "Нам всем следует быть ответственными. Мы должны избегать политизации вопроса. Нам необходимо быть осторожными в отношении будущего комплекса и в наших отношениях с нашим стратегическим партнером Азербайджаном. Каждый должен понимать, что это чувствительный вопрос".