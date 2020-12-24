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Премьер-министр Грузии поздравил Президента Азербайджана

Премьер-министр Грузии поздравил Президента Азербайджана 24 декабря премьер-министр Грузии Георгий Гахария позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
24 декабря 2020 г. 22:23
Премьер-министр Грузии поздравил Президента Азербайджана
Георгий Гахария

24 декабря премьер-министр Грузии Георгий Гахария позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как передает Report, премьер-министр Грузии поздравил главу нашего государства с днем рождения, пожелал ему успехов в деятельности во имя развития нашей страны и благополучия нашего народа, крепкого здоровья.

Глава государства выразил признательность за проявленное внимание и поздравление.

В ходе телефонного разговора было отмечено успешное развитие дружественных отношений между нашими странами, выражена уверенность в дальнейшем расширении сотрудничества.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın Baş naziri Azərbaycan Prezidentini təbrik etdi

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