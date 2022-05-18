Премьер-министр Беларуси прибыл в Азербайджан

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко прибыл с визитом в Азербайджан

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко прибыл с визитом в Азербайджан.

Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев его встретил заместитель премьер-министра Азербайджана Али Ахмедов.

Головченко встретится с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым и другими официальными лицами.

В двухдневной программе встречи с руководством страны, посещение Гянджинского автомобильного завода, научно-производственного предприятия "Иглим", а также международных выставок Caspian Agro и Inter Food.

Кроме того, в рамках визита запланирована бизнес-встреча деловых кругов Беларуси и Азербайджана. Предусматривается проведение В2В-переговоров, подписание контрактов.