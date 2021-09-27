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Премьер-министр Азербайджана направил письмо вице-президенту Турции

Премьер-министр Азербайджана направил письмо вице-президенту Турции Премьер-министр Азербайджана Али Асадов направил письмо вице-президенту Турции Фуату Октаю в связи с Днем памяти.
Внешняя политика
27 сентября 2021 г. 15:55
Премьер-министр Азербайджана направил письмо вице-президенту Турции
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Премьер-министр Азербайджана Али Асадов направил письмо вице-президенту Турции Фуату Октаю в связи с Днем памяти.

Как сообщили Report в Кабинете министров, в письме отмечается, что 27 сентября в Азербайджане отмечается как День памяти и указывается, что в результате военной провокации Армении против Азербайджана, совершенной ровно год назад, наша страна понесла потери среди мирных жителей и военнослужащих.

В письме отмечается, что в ответ на эту провокацию с целью пресечения агрессии на корню по приказу президента, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева героическая Азербайджанская армия начала победоносное шествие, за 44 дня уничтожила вражескую армию и освободила наши земли от оккупации.

Выражена глубокая признательность братской Турции за большую поддержку, оказанную Азербайджану в период Отечественной войны.

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Версия на английском языке Azerbaijani PM sends letter to Vice President of Turkey
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın Baş naziri Türkiyənin vitse-prezidentinə məktub göndərib

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