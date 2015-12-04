Премьер: Турция и Азербайджан намерены увеличить уровень товарооборота и инвестиций

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Турция и Азербайджан планируют увеличить товарооборот с 5 млрд. долларов до 15 млрд., а уровень инвестиций с 13 млрд. до 20 млрд. долларов. Как сообщает Report, об этом, выступая в Университете АДА, заявил премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу.

"Везде где бы мы ни участвовали, наши делегации всегда едины, выступают одним голосом. Мы вместе обдумываем вопросы, вместе их решаем и движемся вперед, вместе взявшись за руки", - заявил Давутоглу, отметив, что страны совместно реализуют проекты по ряду сфер.

"Баку-Тбилиси-Джейхан связал Каспий со средиземноморьем. Затем газопровод Баку-Эрзурум, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс. Все эти проекты связывают Каспий с Анатолией", - сказал он, добавив, что в также будут реализованы проекты TANAP и ТАР.