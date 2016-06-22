​Премьер Таджикистана принял азербайджанского министра

Баку. 22 Июня. REPORT.AZ/ Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода 21 июня принял находящегося с рабочим визитом в Душанбе министра труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики Салима Муслимова.

Как передает Report со ссылкой на "Азия-Плюс", об этом сообщил источник в правительстве Таджикистана.

Согласно информации, на встрече были обсуждены вопросы, связанные с сотрудничеством Таджикистана и Азербайджана в сфере труда и социальной защиты населения.

Было подчеркнуто, что в сегодняшней политике руководства государства и правительства Республики Таджикистан социальная защита населения занимает особое место и с этой целью ежегодно принимаются эффективные меры для улучшения социальной защиты населения.

Стороны обменялись мнениями по вопросам укрепления отношений в сфере социальной защиты населения, обмена опытом и подготовки квалифицированных кадров.