Премьер-министр Израиля: Надеюсь, что мы, как договорились, сможем встретиться в этом году в Азербайджане

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направил поздравительное послание президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент.

От имени народа и правительства Израиля примите мои сердечные поздравления по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики.

Израиль высоко ценит связи с Азербайджаном. В течение 24 лет после установления дипломатических связей мы наладили сильные отношения стратегического партнерства, основанные на истинной дружбе и взаимных интересах. Под Вашим руководством отношения между нашими странами достигли нового уровня. Уверен, что сотрудничество между нашими странами станет еще шире. Надеюсь, что мы, как договорились, сможем встретиться в этом году в Азербайджане.

Ваше превосходительство, 98-я годовщина создания Азербайджанской Демократической Республики является хорошей возможностью, чтобы отметить успехи, достигнутые Вашей страной после восстановления независимости. В этот знаменательный день я еще раз подтверждаю свою приверженность дружбе между нашими странами. Желаю Вам, Вашей семье и народу благосостояния, успехов и устойчивого развития".