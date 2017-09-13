Премьер-министр Японии направил президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Премьер-министр Японии Синдзо Абэ направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Ваше превосходительство,

Сердечно поздравляю Вас с 25-й годовщиной установления дипломатических отношений между Японией и Азербайджаном.

После восстановления Азербайджаном независимости между нашими странами были налажены очень тесные связи. Азербайджан, достигший заметных успехов в годы независимости, является стабильно развивающейся страной и важным партнером Японии на Южном Кавказе.

Опирающиеся на взаимовыгодное сотрудничество отношения между нашими странами стали развиваться еще более высокими темпами после визита в Японию президента Гейдара Алиева в 1998 году и визита Вашего превосходительства в 2006 году. Интенсификация в последние годы межправительственного диалога, визитов высокопоставленных официальных лиц, активизация обмена между парламентами, органами местного самоуправления и других широкомасштабных обменов очень радуют меня.

Hаше сотрудничество устойчиво развивается не только в энергетической сфере, но и других отраслях экономики с участием японских компаний. B феврале этого года в Баку состоялось 9-е совместное заседание Японско-азербайджанского экономического комитета и, как мне известно, были проведены переговоры о продолжении сотрудничества в ненефтяном секторе с целью диверсификации экономики, которой Азербайджан придает важное значение. Кроме того, в июне текущего года начались предварительные обсуждения инвестиционного соглашения между нашими странами, устойчиво развивается сотрудничество в экономической сфере, основанное на Совместном заявлении, подписанном во время визита Вашего превосходительства в Японию. Уверен, что наше сотрудничество обладает большим потенциалом для того, чтобы и впредь развиваться во многих сферах.

Пользуясь случаем, возникшим в связи с 25-й годовщиной установления наших дипломатических отношений, выражаю уверенность в том, что азербайджано-японские связи и впредь будут углубляться и развиваться в различных направлениях.

Ваше превосходительство, желаю Вам крепкого здоровья и успехов в делах, а народу Азербайджана – процветания".