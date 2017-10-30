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    Премьер-министр Узбекистана находится с визитом в Азербайджане

    Глава правительства возглавляет делегацию Узбекистана, которая примет участие в церемонии открытия железной дороги Баку-Тбилиси-Карс

    Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов находится с визитом в Азербайджане, сообщает Report со ссылкой на МИД республики.

    Глава правительства возглавляет делегацию Узбекистана, которая примет участие в сегодняшней церемонии открытия железнодорожной линии "Баку-Тбилиси-Карс".

    Напомним, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс (БТК), строительство которой началось в 2007 году, сегодня будет сдана в эксплуатацию.

    В церемонии открытия, которая пройдет в столице Азербайджана, примут участие президент Ильхам Алиев, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, а также другие официальные лица трех стран, представители транспортного сектора.

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