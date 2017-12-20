Премьер-министр Турции приехал в Нахчыван - ФОТО

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ 20 декабря премьер-министр Турецкой Республики Бинали Йылдырым прибыл с визитом в Нахчыванскую Автономную Республику.

Как сообщает Report, в Нахчыванском международном аэропорту премьер-министра Турции встречал председатель Верховного Меджлиса автономной республики Васиф Талыбов. Затем премьер-министр посетил памятник общенациональному лидеру азербайджанского народа Гейдару Алиеву, возведенный в центре города Нахчыван и возложил венок к памятнику.