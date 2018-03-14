Премьер-министр Турции отправился в Азербайджан

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Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым отправился в Азербайджан.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, до отбытия в Баку он провел пресс-конференцию в аэропорту Эсенбога в Анкаре.

В официальной поездке премьер-министра будут сопровождать его супруга Семиха Йылдырым, председатель одной из парламентских фракций Партии справедливости и развития (AKP) Мехмет Муш, зампред AKP Мехти Экер, председатель межпарламентской группы дружбы Турция-Азербайджан Неджет Унувар, депутат Партии националистического движения Экмеледдин Ихсаноглу, бывший председатель Великого национального собрания Турции Хикмет Четин.

Бинали Йылдырым встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, председателем Милли Меджлиса Огтаем Асадовым, премьер-министром Артуром Расизаде и другими официальными лицами.

Б.Йылдырым примет участие на предстоящем 15-18 марта при организационной поддержке Международного центра Низами Гянджеви VI Глобальном бакинском форуме.

Премьер-министр Турции выступит на проходящей в рамках форума панели на тему "Сила: Великие державы и другие".

Б.Йылдырым также проведет двусторонние встречи с участвующими в форуме официальными представителями зарубежных стран.